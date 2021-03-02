Вторник, 2 Марта 2021 15:05

АрмИнфо. В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, в результате достигнутых договоренностей монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников, которых сопроводили из города Степанакерт в христианский монастырь Амарас и обратно.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.