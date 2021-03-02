Вторник, 2 Марта 2021 14:16

АрмИнфо. Подписание меморандума по проведению в Армении внеочередных парламентских выборов , на котором настаивает власть, уже является предусловием. По этой причине и у самой оппозиции имеются предусловия. Об этом 2 марта журналистам заявил лидер партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции Национального Собрания РА Эдмон Марукян.

"После его заявления с конкретными предложениями по проведению выборов ничего не изменилось. Я являюсь человеком слова, выступив с предложением, на который так и не получен ответ. Было лишь заявление премьер-министра о каких-то новых вызовах. Армянский народ во главе с этим премьером пошел на эти вызовы и получил сокрушительное поражение. О других вызовах я не знаю", - отметил депутат.

Он отметил, что сегодня с утра с ним связался премьер-министр РА Никол Пашинян, предложив встретиться для обсуждения возможностей проведения внеочередных выборов. "Я дал согласие на встречу, полагаю, что завтра обсудим все предложения ", - подчеркнул Марукян.

Он отметил, что в ходе встречи будет требовать доказательств заявления Никола Пашиняна, сделанное им накануне, о том, что начальник Генерального штаба Оник Гаспарян выполнял приказ третьего президента РА Сержа Саргсяна, и публикации этих доказательств.

Эдмон Марукян посчитал нелогичным то обстоятельство, что кто-то мог оказать давление на армию, на ее генеральный штаб и на 44 высокопоставленных генералов и офицеров. "Важно, чтобы народ убедился в логичности слов премьер-министра. Если что-то он говорит, то должен доказывать", - заявил депутат.

Он добавил, что каждый день страна сталкивается с угрозами столкновений, и единственной возможностью для решения внутриполитического кризиса является проведение внеочередных парламентских выборов. В ходе предстоящей встречи есть надежда на достижение компромиссов. Заявление же Генштаба следует рассматривать как сигнал "стоп" к власти, поскольку ситуация начинает полностью выходить из под контроля. Действия же властей против Генштаба нацелены на обезглавливание армии. "Я против таких действий, но если есть доказательства, пусть они будут представлены", - заявил Эдмон Марукян.