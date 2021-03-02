Вторник, 2 Марта 2021 14:15

АрмИнфо.Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой попросила последнюю оказать содействие по парламентской линии в решении гуманитарной проблемы, связанной со скорейшим возвращением на родину двух армянских женщин, которые были задержаны в зоне конфликта в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба СФ ГД РФ, собеседники обсудили вопросы двусторонних межпарламентских связей, а также региональную проблематику с акцентом на актуальные гуманитарные задачи, стоящие на повестке дня в зоне нагорно-карабахского конфликта.