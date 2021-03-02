Вторник, 2 Марта 2021 13:09

АрмИнфо.Обычно туринский «Ювентус» попадает в новости спорта портала BetON в тех случаях, когда что-то происходит с Криштиану Роналду. Португалец бьет рекорд за рекордом и забивает много голов в составе туринского клуба.

Однако зимой «Ювентус» попал на обложки римских спортивных газет. По данным Calciomercatonews, туринцы активно следят за хавбеком сборной Армении Генрихом Мхитаряном. Этот футболист сейчас выступает за «Рому». В его активе девять голов и восемь результативных пасов в двадцати двух матчах за римлян. Это позволяет Генриху входить в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата Италии. К тому же он с большим отрывом лидирует по результативности в «Роме». Римляне, кстати, борются за место в еврокубках на будущий сезон. Эксперты БК 1хСтавка дают коэффициент 1.35 на победу «Ромы» в ближайшем матче против «Дженоа». На официальном сайте букмекера доступен промокод 1xBet, по которому можно получить до шести с половиной тысяч рублей.

Что же до игрока сборной Армении, то Мхитарян сейчас общается с руководством «Ромы» по поводу нового контракта. «Ювентус» как раз и рассчитывает, что если римляне не смогут предложить условия, который устраивают Генриха, это сделает туринский клуб. Отметим, что срок действующего соглашения Мхитаряна истекает летом 2021-го года. К тому же у «Ювентуса» хорошие отношения с агентом армянского футболиста Мино Райолой.

Впрочем, переход в «Ювентус» вряд ли состоится, ведь сам Мхитарян хочет остаться в «Роме», а клуб намерен продлить с ним соглашение.

Одноклубник Мхитаряна может покинуть «Рому»

Также «Ювентус» связывают с трансфером полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. «Бьянконери» могут обратиться к римскому клубу с предложением о трансфере, если «Рома» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов. По данным издания La Gazzetta dello Sport, в этом случае Дзаньоло согласится присоединиться к туринскому клубу. Сейчас же игрок травмирован – 21-летний итальянец в этом сезоне не сыграл ни одного матча из-за разрыва крестообразных связок колена.

Кто присоединился к «Роме»?

Хавбек сборной Армении теперь выступает вместе с полузащитником Стефаном Эль-Шаарави. 28-летний итальянец договорился с «Шанхай Шеньхуа» о расторжении контракта, а потом подписал контракт с «Ромой». Отметим, что в составе римлян он появился на правах свободного агента. Напомним, что Эль-Шаарави уже играл за «волков» с 2016-го по 2019-й год и за сто тридцать девять матчей забил сорок мячей.

Также одноклубником Мхитаряна стал защитник Брайан Рейнолдс. Он перешел из клуба МЛС «Далласа» на правах аренды за сто тысяч евро до конца сезона. При этом, летом «Рома» выкупит права на этого футболиста за почти что семь миллионов евро. При последующей продаже игрока клуб МЛС получит пятнадцать от суммы прибыли. Рейнолдс подписал четырехлетний контракт с римлянами. Интересно, что в этом случае «Рома» выиграла конкуренцию за игрока у «Ювентуса». Ведь туринцы также пытались купить 19-летнего защитника.