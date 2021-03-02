Вторник, 2 Марта 2021 12:25

АрмИнфо.Обсуждения по проекту заявления Национального Собрания, осуждающего воспрепятствование репатриации военных и гражданских лиц, находящихся в плену в Азербайджане, пройдут в закрытом режиме. Решение об этом принято на пленарном заседании НС 2 марта, за его принятие проголосовали 110 депутатов.

Кроме того, как заявил председатель НС РА Арарат Мирзоян, перенесены на неопределенный срок обсуждения по ряду законопроектов в связи с

болезнью (высокой температурой) заместителя министра экономики РА Авага Арутюняна, который должен был их представлять. Более того, продолжил спикер, переносятся и обсуждения по кандидатурам в члены Кассационного суда, поскольку один из трех претендентов - Самвел Григорян - взял самоотвод. Между тем, согласно действующему законодательству, парламент должен выбирать из трех кандидатов.