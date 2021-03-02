Вторник, 2 Марта 2021 12:24

АрмИнфо.Двухпартийная группа из более чем 180 представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену в котором призвали администрацию Джо Байдена занять более жесткую позицию в отношении Турции. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

"По мере того как администрация Байдена формулирует свою внешнюю политику в отношении Турции, мы просим вас обратить внимание на вызывающие тревогу нарушения прав человека, происходящие при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Турция долгое время была ключевым союзником США. К сожалению, президент Эрдоган обострил отношения между нашими странами. Стратегическим вопросам по праву уделяется значительное внимание в наших двусторонних отношениях, но серьезные нарушения прав человека и отступление от демократии, происходящие в Турции, также вызывают серьезную озабоченность", - подчеркнули конгрессмены в своем письме к Блинкену.

При этом представители Конгресса США констатировали, что Эрдоган и его партия Справедливости и развития, на протяжении всего времени пребывания у власти предпринимали последовательные шаги по ослаблению судебной системы Турции; назначению политических союзников на ключевые военные и разведывательные позиции; подавлению свободы слова и свободы прессы; незаконному заключали в тюрьмы политических оппонентов, журналистов и представителей национальных меньшинства.

"С 2016 года более 80 000 граждан Турции были заключены в тюрьмы или арестованы, а более 1500 неправительственных организаций были закрыты для подавления политической оппозиции. Среди арестованных по сомнительным уголовным обвинениям трое турецких сотрудников, нанятых Госдепартаментом США", - подчеркнули конгрессмены, также напомнив Блинкену и об инциденте произошедшем в ходе визита президента Турции в Вашингтон в 2017 году, когда охранники Эрдогана напали на мирных демонстрантов и федеральных служащих, однако по сей день они не понесли наказания за свои деяния.

При этом конгрессмены указали на важность изменения поведение Эрдогана в области прав человека с точки зрения дальнейшего развития и расширения американо-турецких отношений. "Мы надеемся, что Государственный департамент под вашим руководством и администрация Байдена в более широком смысле поднимут озабоченность по поводу прав человека и отступления от демократии в наших двусторонних отношениях", - подытожили конгрессмены