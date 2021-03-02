Вторник, 2 Марта 2021 11:31

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 2 951 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 240 случаях (8,1%), 227 - выздоровели, 5 - скончались. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, на данный момент фактическое лечение в медучреждениях страны получают 4 700 пациентов.

В общей сложности, с момента вспышки пандемии в Армении было проведено 736 590 тестов на коронавирус, из коих болезнь выявили у 172 456 граждан (23,4%), выздоровели - 163 738 человек (94,9%), число летальных исходов достигло 3 200 (1,8%).