Вторник, 2 Марта 2021 10:59

АрмИнфо. В вопросе обеспечения деятельности Национального Собрания спикер парламента должен быть беспристрастным, а не следовать воле парламентского большинства.

Об этом 2 марта на пленарном заседании НС заявил руководитель оппозиционной партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян, напомнивший о провале второй попытки парламентской оппозиции инициировать проведение внеочередного заседания НС РА с повесткой для обсуждения сложившейся в стране ситуации и отмены военного положения.

По мнению Эдмона Марукяна, вместо того, чтобы занять роль арбитра, председатель присоединился к правящему большинству в лице фракции "Мой шаг" по бойкоту заседания Совета НС. Депутат подчеркнул, что, как минимум спикер должен был присутствовать на заседании, начав его работу. "Но Вы свои обязанности не выполняете", - отметил Марукян, добавив, что не видит в действиях спикера каких-либо шагов или действий по разрешению внутриполитического кризиса в стране.

"Вы третье лицо в государстве, и что Вы делаете для смягчения этой ситуации?" - задал вопрос Эдмон Марукян. Он призвал спикера либо извиниться перед 1/5 депутатского корпуса, которые собрали необходимое количество голосов для проведения внеочередного заседания, и которое было проигнорировано председателем НС, либо подать в отставку. Марукян потребовал объяснений от спикера относительно провала заседания Совета НС. "Вы, как председатель парламента обязаны обеспечивать нормальную деятельность НС, почему Вас не было на заседании Совета? "- вопрошал Марукян.

В свою очередь, председатель НС Арарат Мирзоян призвал Марукяна подумать о собственных шагах и действиях, и воздержаться от оценок обязанностей спикера. "Предлагаю предпринять честные усилия для разрешения ситуации", - заявил Мирзоян, выразив сомнение в том, что предложение Марукяна направлено на разрешение внутриполитического кризиса. По словам Мирзояна, его отсутствие на заседании Совета может быть объяснено двумя обстоятельствами - не согласием с повесткой или плохим самочувствием.

Напомним, что 26 февраля была провалена вторая попытка оппозиции НС РА провести внеочередное заседание парламента. Созванное заседание Совета Национального собрания не состоялось, так как председатель НС Арарат Мирзоян и другие члены Совета - депутаты правящей фракции не явились на заседание, назначенное на 11 часов утра. Вместо 33 подписей, необходимых для созыва внеочередного заседания, оппозиция собрала 35. Однако для проведения внеочередного заседания необходимо, чтобы Совет Национального собрания утвердил повестку дня. Регламент позволяет обойти заседание Совета, но в этом случае процедура потребует нескольких дней