Вторник, 2 Марта 2021 10:57

АрмИнфо. В стране сложилась крайне тяжелая ситуация, и необходимо предпринять экстренные шаги по ее разрешению. Об этом 2 марта на пленарном заседании Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Тигран Уриханян.

Он призвал руководство Национального Собрания в срочном порядке вопрос о внутриполитическом кризисе включить в повестку парламента.

Разрешение кризиса во многом определяется парламентским большинством. "Распускайтесь, исключите режим военного положения, выносите вотум недоверия правительству, решайте вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов, что хотите, делайте, но ситуация требует экстренных мер", - заявил депутат. Он добавил, что в душах людей уже нет спокойствия, они не могут планировать свою жизнь на день, на неделю вперед. "В стране крайне тяжелая ситуация, и прошу этот вопрос включить в повестку", - заявил Тигран Уриханян.

В свою очередь, председатель Национального Собрания, не уклоняясь от возможности обсуждения проблемы, заметил, что одним из направлений разрешения кризиса были публично представлены накануне на митинге премьер-министром РА Николом Пашиняном. "Для всех парламентариев предложения открыты, можно сесть и обсудить возможности для разрешения внутриполитического кризиса ", - заметил спикер парламента.

Отметим, что 2 марта стартовало очередное пленарное заседание Национального Собрания РА, в повестку которого включено 19 вопросов, но среди них нет ни одного, которое касалось бы внутриполитической ситуации в стране.