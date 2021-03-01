Понедельник, 1 Марта 2021 10:46

АрмИнфо. В ночь с 28 февраля на 1 марта столбик термометра упал на 7 градусов. В республике cо 2 марта будет наблюдаться небольшое повышение температуры воздуха в Армении на 2-3 градуса.

Днем температура средняя температура воздуха будет +4, ночью температура будет колебаться от 0 до -4, а 5 марта аж до -6. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА, представившее прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Согласно источнику, 1 марта и ночью 2-го марта в большинстве регионов страны ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в виде снега. Осадки прогнозируются и 3 марта, но в отдельных регионах страны. Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с.

В Ереване 1 марта, ночью 2-го, после полудня 3-го марта временами ожидаются осадки в виде снега.