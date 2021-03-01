Понедельник, 1 Марта 2021 10:43

АрмИнфо. То, что происходит сегодня в Армении, не имеет никакого отношения к бывшему руководству страны. Об этом в своем видеообращении заявил лидер оппозиционной партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции Национального Собрания РА Эдмон Марукян.

Он заметил, что сложившиеся отношения между Генеральным штабом вооруженных сил страны и руководством республики не имеют никакого отношения и к бизнесу и к грабежу. Сегодня, как заметил Марукян, наблюдается пропагандистская кампания со стороны властей против

Генерального штаба, высшее руководство которого подписало известное заявление. По сути, считает депутат, премьер-министр РА Никол Пашинян, понимая, что главным виновником поражения в войне является он сам, и, будучи противником создания группы по сбору информации об обстоятельствах войны, решил "назначить" виновных только в армии, намереваясь обезглавить ГШ. Когда же армия поняла эти намерения, оказала ему противодействие. Речь идет не о государственном перевороте, а о противодействии намерениям главы правительства. При государственном перевороте, продолжил Марукян, армия с использованием вооруженных сил берет политическую власть в свои руки, но этого не произошло, не было даже попытки. В итоге, в стране сложилась патовая ситуация. Тем более, что ходатайство премьер-министра президент страны Армен Саркисян вернул с возражениями, после чего глава правительства вновь вернул то же обращение к президенту РА. Поскольку Армен Саркисян посчитал представленное ходатайство антиконституционным, это означает, что он обратиться в Конституционный Суд. В итоге, страна еще две недели будет находиться в состоянии потрясений. "Все, что сейчас происходит в Армении, преследует лишь одну цель - выйти премьеру "сухим из воды". Когда надо было объяснить народу ситуацию вокруг Сотка Никол Пашинян отправил объясняться именно заместителя начальника ГШ Тирана Хачатряна, однако когда ситуация стабилизировалась, он решил "назначить" виновных ", - заметил Эдмон Марукян. Он также напомнил, что сразу после 10 ноября глава армянского правительства нашел надежное убежище в бункере вооруженных сил. Именно тогда с бункера премьер-министр, обращаясь к народу, заявил, что народ и армия едины. "То есть, когда положение премьер- министра находилось в подвешенном состоянии, он искал защиту в армии, а когда, по мнению Никола Пашиняна, дела у него пошли хорошо, он хочет свалить все на тех, кто его защитил", - заметил Эдмон Марукян.

Депутат добавил, что для премьер-министра все неправы, все плохи, и все виновны, кроме него самого. Как итог, тяжелая внутриполитическая ситуация, которая может привести к гражданским столкновениям. Премьер-министр последовательно ведет страну к потрясениям и окончательному краху государства. Он добавил, что единственным выходом из этой ситуации является проведение внеочередных парламентских выборов, на основе которых будет сформирована власть, которая решит судьбу начальника Генерального штаба. При этом, необходимо остановить всю эту "войну", вернуть все проекты указов, и пойти на выборы без потрясений с сохранением на время выборов за Николом Пашиняном должности премьер- министра. В се другие силовые структуры - Полиция и СНБ по-прежнему могут оставаться под руководством главы армянского правительства. "Необходимо избежать повторения событий 1 марта 2008 года", - заключил Эдмон Марукян.