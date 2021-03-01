Понедельник, 1 Марта 2021 10:35

АрмИнфо.На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" по-прежнему наблюдается скопление грузовиков. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Источник, ссылаясь на данные департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной Осетии, отмечает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств, однако со стороны России скопилось более 430 грузовиков.

В то же время, говорится в сообщении МЧС РА, в Армении есть закрытые автодороги?В частности, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона.