Суббота, 27 Февраля 2021 18:47

АрмИнфо. Армения выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу "всех на всех", в противопоставление этому Азербайджан создает искусственные и необоснованные препятствия для незамедлительного возвращения армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц. Об этом в интервью РИА-Новости заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«Азербайджанская сторона манипулирует списком армянских пленных и отказывается признавать факт удержания в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц. Более того, официальный Баку против некоторых военнопленных фабрикует уголовные дела по вымышленным обвинениям», - отметил он.

Подобное поведение Азербайджана, по словам МИД Армении, не только противоречит нормам международного гуманитарного права, но также является непосредственным нарушением положения трехстороннего заявления, тем самым ставя под вопрос реализацию ее положений в целом.

«Скорейшее и безопасное возвращение всех военнопленных является приоритетом. В данном вопросе мы высоко ценим усилия России, как ответственного и беспристрастного посредника в вопросе полноценного выполнения договоренности о возвращении военнопленных. Благодаря совместным усилиям стало возможным возвращение на родину части армянских пленных. Дальнейшее затягивание решения данного гуманитарного вопроса, конечно, не только усугубляет боль армянского общества, но представляет собой прямой вызов как Российской Федерации, в качестве гаранта выполнения трехстороннего заявления от 9 ноября, так и международному сообществу в целом», - резюмировал он.

Напомним, что ранее, в ходе пресс-конференции президент Азербайджана заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных, а "остающиеся сейчас – это диверсанты и террористы.