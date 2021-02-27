Суббота, 27 Февраля 2021 18:45

АрмИнфо. Ключевые вопросы мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на сегодняшний день не решены. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

В частности, он отметил, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое будет учитывать права всех и принесет мир и стабильность на Южный Кавказ. И в основе такого урегулирования, по словам министра, должно в первую очередь лежать определение статуса Арцаха.

«Сущностью нагорно-карабахского конфликта является вопрос права народа Арцаха на самоопределение. Это право не может быть подавлено или заморожено с помощью силы. Армения выступала и будет в дальнейшем выступать с позиций признания прав народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Ни при каком статусе, и ни при каких условиях Арцах не может находиться под юрисдикцией Азербайджана», - сказал Айвазян.

Последняя агрессия, по словам министра, еще раз подтвердила, что Арцах в составе Азербайджана будет означать Арцах без армян. В этом контексте он напомнил об этнических чистках, организованных в конце 1980-х и начале 1990-х годов в крупных городах Азербайджана, которые не имели непосредственной связи с Нагорным Карабахом. В частности Айвазян сказал, что 27 февраля исполняется 33-я годовщина трагических событий резни армянского населения города Сумгаит, совершенной при участии властей Азербайджана.

«События в Сумгаите и последовавшие погромы в Баку, проходившие под лозунгом "Слава героям Сумгаита", а также военные преступления и массовые зверства, совершенные во время 44-дневной войны азербайджанской армией на оккупированных территориях Арцаха, в частности в Гадрутском районе, являются наглядным подтверждением, что только реализация права на самоопределение способна обеспечить жизнь и безопасность армянского населения на своей исторической родине», - подчеркнул МИД РА.

Он в очередной раз отметил, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ – это единственный формат, имеющий международный мандат, в рамках которого должно быть достигнуто окончательное политическое решение конфликта. В этой связи, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция Армении неизменна – ключевые вопросы мирного урегулирования на сегодняшний день не решены, что полностью совпадает с мнением стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое было четко обозначено также и в заявлении от 3 декабря 2020 года.

Айвазян заметил, что агрессия против Арцаха, использование силы как метода решения конфликта – это вызов всему мировому сообществу, а также подрыв посреднических усилий и авторитета сопредседателей – постоянных членов Совета безопасности ООН. «Мы искренне надеемся, что сопредседатели на практике подтвердят свой мандат и эффективно возглавят мирный процесс», - сказал он.

На сегодняшний день в повестке РА, по словам Айвазяна, стоит вопрос о возобновлении процесса мирного урегулирования, в результате которого будет возможно обеспечить выход на долгосрочную безопасность и стабильность в регионе.

Напомним, что 26 февраля в ходе пресс-конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха "должен выйти из повестки", поскольку "поднимать этот вопрос – означает служить не миру, а конфронтации".