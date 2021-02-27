Суббота, 27 Февраля 2021 18:42

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян с возражениями вернул проект указа об освобождении начальника Генерального штаба ВС РА Оника Гаспаряна.

Как говорится в заявлении президента РА,25 февраля 2021 года президенту было внесено предложение об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-полковника Оника Гаспаряна проектом указа.

В связи с предложением Армен Саркисян провел консультации-встречи с представителями правительства, парламентско-внепарламентских сил, высшего командного состава Вооруженных сил.Проект указа изучен в Аппарате Президента Республики, детально обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции. «Еще раз подчеркиваем, что Президент республики не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами. Бесспорно, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах. Очевидно, что в связи с войной личный состав Вооруженных Сил более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем личного состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае. Нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных ա комплексных решений и не может быть решена путем частой смены персонала без учета текущей ситуации в стране. Напоминаем, что проект указа был внесен на рассмотрение Президента Республики после объявления начальником Генерального штаба Вооруженных Сил более сорока высокопоставленных военных чиновников в состоянии военного положения, политического кризиса и серьезного кризиса. проблемы безопасности.

Президент Республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент республики преследует одну цель - уберечь страну от угроз конституционному порядку и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную работу вооруженных сил», - говорится в заявлении президента РА.