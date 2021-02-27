Суббота, 27 Февраля 2021 16:25

АрмИнфо. Глава общины г.Капан Сюниксой области Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Выступая сегодня на городской площади перед собравшимися гражданами глава общины Геворг Парсян отметил, что решение об увольнении начальника Генштаба ВС РА является совершенно необоснованным и исходит из пустых амбиций премьер-министра. «Это непозволительно. Я лично знаком с Оником Гаспаряном. Это достойный человек, патриот своей Родины», - подчеркнул Парсян.

Он отметил, что создавшийся в стране глубокий кризис и политический хаос парализовали работу госсистемы. Этот кризис можно разрешить только отставкой Никола Пашиняна и проведением досрочных парламентских выборов. «Нам нужна в стране стабильность и устойчивость, к которой можно придти только при условии ухода Пашиняна и его правительства. Это крайняя необходимость.», - сказал глава Капана.

Напомним, что накануне свою поддержку Генштабу ВС РА и лично Онику Гаспаряну, выразил глава сюникской общины Мегри Мхитар Закарян.

Отметим, что в Ереване в 15:00 на проспекте Баграмяна начался митинг оппозиции с требованием отставки действующих властей.