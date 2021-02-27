Суббота, 27 Февраля 2021 15:32

АрмИнфо.Республика Арцах не может быть частью Азербайджана. Подобное заявление в своем микроблоге в Twitter опубликовал глава аппарата президента Республики Арцах Артак Бегларян (экс-омбудсмен Арцаха), комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное 26 февраля на пресс-конференции о том, что вопрос статуса Арцаха должен выйти из политической повестки.

<Не может быть какой-либо интеграции, и наш народ не может жить в нашей собственной стране как <гражданин Азербайджана>. Наше право на самоопределение должно быть полностью признано и на международном уровне>, - подчеркнул он.

Касаясь заявления Алиева о получении виз в Арцах, глава Аппарата Президента написал, что Азербайджан не может играть какой-либо роли в процедурах въезда иностранцев в Республику Арцах.

<Это наше исключительное право и функции, которые технически осуществляются вместе с дислоцированным в Арцахе российским миротворческим контингентом>, - резюмировал он.