Суббота, 27 Февраля 2021 13:35

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении решительно заявляет, что задержанные в Азербайджане все военнослужащие и гражданские лица армянской стороны являются пленными по статусу.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Защитник прав человека Армении Арман Татоян, комментируя заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева о проведении антитеррористической операции, в результате которой было арестовано более 60 террористов.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что после 20 дней окончания войны военнопленных быть не может. <Мы вернули всех военнопленных. Мы их вернули до того, как они вернули нам наших пленных. А эти люди не военнопленные, они террористы, диверсанты>, - отметил он.

В этой связи Омбудсмен Армении заявил, что все военнослужащие находились в Арцахе для выполнения своего конституционного долга, где проходили военную правовую службу, за что не должны быть подвергнуты какому-либо уголовному преследованию или быть взятыми под арест. Данное утверждение, по его словам, исходит из требований третьей женевской конвенции 1949 года.

<Достоверные доказательства, собранные Аппаратом Защитника прав человека, подтверждают, что количество взятых в плен больше, чем подтверждено азербайджанскими властями. Это также касается периода, до возвращения 44 пленных одной группой. Защитник прав человека зафиксировал множество случаев, когда, несмотря на подтверждаемые видеозаписями и другими доказательствами случаями, органы азербайджанской власти отрицают присутствие у них лиц или затягивают процесс утверждения>, - говорится в заявлении.

Татоян подчеркнул, что возбуждение процессов уголовного преследования против пленных армянской стороны, содержавшихся в Азербайджане, их содержание под арестом и тем более именование <террористами> или <диверсантами> являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и международных прав человека в целом.

Татоян подчеркнул, что абсолютно предосудителен тот факт, что вопрос освобождения и возвращения армянских пленных, находящихся в Азербайджане, явно политизирован, а судебные процессы искажены и подвержены злоупотреблению.

<Все это грубо нарушает гуманитарный процесс и гарантирующие права человека, международные требования. Следовательно, они должны быть освобождены без каких-либо предварительных условий и безопасно возвращены в Армению>, - написал он.

Исходя из вышеизложенного, Омбудсмен Армении призвал внимание международного сообщества, и в частности международных организаций, имеющих мандат по защите прав человека, на вышеупомянутое заявление президента Азербайджана, чтобы исключить любое нарушение гуманитарного процесса и обеспечить его строгое соответствие международным требованиям прав человека.