Суббота, 27 Февраля 2021 12:30

АрмИнфо. Глава общины Мегри Мхитар Закарян поддержал Генштаб Вооруженных сил Армении и лично его начальника Оника Гаспаряна. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

<Сегодня мы стоим на грани потери нашей государственности и суверенитета. Ситуация действительно критическая, поскольку, с одной стороны, парализован государственный аппарат, и в наши двери ежедневно стучатся новые вызовы, а с другой стороны человек в кресле премьер- министра и доведший страну до этого дня своими словами, выступлением еще более усугубляет и без того накаленную ситуацию>, - отметил он.

Напомним, что в минувший четверг высший состав ГШ ВС Армении выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра и правительства РА.