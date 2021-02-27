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 Суббота, 27 Февраля 2021 12:29
Алина Оганесян

Защитник прав человека строго осудил перфоманс смертной казни во время оппозиционного митинга

Защитник прав человека строго осудил перфоманс смертной казни во время оппозиционного митинга

АрмИнфо.Офис Защитника прав человека отслеживает митинги, организованные как правительством, так и оппозицией. В связи с этим Омбудсмен Армении  Арман Татоян выступил со следующим заявлением:

<Одной из целей проведение свободных мирных собраний  является  обеспечение площадки для общественного обсуждения и возможность открытого выражения протеста, особенно если происходят события общественного значения, на которое население считает необходимым срочно отреагировать.

Однако, Офис Защитника прав человека зафиксировал недопустимые явления, как на митингах оппозиции, так и власти, где наблюдается высокий уровень оскорблений и ненависти, что еще больше выражено в социальных сетях. Это вызывает серьезную обеспокоенность, прежде всего, в том плане, что ведет общество к поляризации и радикализации>.  В частности, Арман Татоян строго осудил перфоманс смертной казни во время митинга оппозиции на проспекте Баграмяна. <Особо осудительным является то, что постановка была показана во время массового скопления людей. Более того, мероприятие транслировалось в прямом эфире в СМИ, ориентированных на широкую публику, в том числе, очевидно, что эфир могли видеть дети>, - подчеркнул он.

В этом контексте Омбудсмен отметил, что организаторы митингов, независимо от того, являются ли они сторонниками власти или оппозиции, обязаны проявлять максимальную бдительность, сдержанность, делать все, чтобы обеспечить мирный характер митинга и исключить какие-либо явления, ведущие к усилению напряженности.

<Нужно иметь в виду, что и без того страна находится в сложном послевоенном периоде, а общество - в понятном эмоциональном напряженном состоянии.

Все процессы в нашей стране должны протекать исключительно демократическом русле, предусмотренным Конституцией и законами РА, в условиях исключительного уважения и согласия в отношении прав человека>, - подчеркнул Татоян.

Вместе с тем он выразил беспокойство по поводу несостоявшегося в парламенте заседания, инициированного оппозиционными фракциями, в результате чего актуальные вопросы повестки так и не были обсуждены. <Пассивность демократических институтов и, в первую очередь, парламента негативно влияет на мирное разрешение ситуации и может усилить напряженность  в стране>, - подчеркнул Омбудсмен.

Отметим, что вчера на проспекте Баграмяна активист оппозиции Нарек Малян разыграл перфоманс <Расстрел Чаушеску или смерть предателя>.


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