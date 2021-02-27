Суббота, 27 Февраля 2021 12:29

АрмИнфо.Офис Защитника прав человека отслеживает митинги, организованные как правительством, так и оппозицией. В связи с этим Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил со следующим заявлением:

<Одной из целей проведение свободных мирных собраний является обеспечение площадки для общественного обсуждения и возможность открытого выражения протеста, особенно если происходят события общественного значения, на которое население считает необходимым срочно отреагировать.

Однако, Офис Защитника прав человека зафиксировал недопустимые явления, как на митингах оппозиции, так и власти, где наблюдается высокий уровень оскорблений и ненависти, что еще больше выражено в социальных сетях. Это вызывает серьезную обеспокоенность, прежде всего, в том плане, что ведет общество к поляризации и радикализации>. В частности, Арман Татоян строго осудил перфоманс смертной казни во время митинга оппозиции на проспекте Баграмяна. <Особо осудительным является то, что постановка была показана во время массового скопления людей. Более того, мероприятие транслировалось в прямом эфире в СМИ, ориентированных на широкую публику, в том числе, очевидно, что эфир могли видеть дети>, - подчеркнул он.

В этом контексте Омбудсмен отметил, что организаторы митингов, независимо от того, являются ли они сторонниками власти или оппозиции, обязаны проявлять максимальную бдительность, сдержанность, делать все, чтобы обеспечить мирный характер митинга и исключить какие-либо явления, ведущие к усилению напряженности.

<Нужно иметь в виду, что и без того страна находится в сложном послевоенном периоде, а общество - в понятном эмоциональном напряженном состоянии.

Все процессы в нашей стране должны протекать исключительно демократическом русле, предусмотренным Конституцией и законами РА, в условиях исключительного уважения и согласия в отношении прав человека>, - подчеркнул Татоян.

Вместе с тем он выразил беспокойство по поводу несостоявшегося в парламенте заседания, инициированного оппозиционными фракциями, в результате чего актуальные вопросы повестки так и не были обсуждены. <Пассивность демократических институтов и, в первую очередь, парламента негативно влияет на мирное разрешение ситуации и может усилить напряженность в стране>, - подчеркнул Омбудсмен.

Отметим, что вчера на проспекте Баграмяна активист оппозиции Нарек Малян разыграл перфоманс <Расстрел Чаушеску или смерть предателя>.