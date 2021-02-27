Суббота, 27 Февраля 2021 12:27

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 3 977 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 283 случаях. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, при этом выздоровели 144 граждан, скончались - 7.

Таким образом, фактическое лечение в медучреждениях страны получают 4 481 пациент.

По положению на 11:00 27 февраля, в общей сложности в Армении было проведено724 606 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 171 793 граждан, выздоровело - 163 309, скончались - 3 190