Пятница, 26 Февраля 2021 12:21

АрмИнфо. Лидер армянских шахмат Левон Аронян покидает Армению. Об этом он сообщил в своем заявлении. В качестве одной причин этого шага гроссмейстер указал на абсолютное безразличие государства к армянским шахматам.

"Передо мной стоял выбор: бросить работу или переехать в место, где меня бы ценили. Прождав больше года в ожидании исполнения обещаний действующей власти, я понял, что мне нужно принять прорывное решение - уехать из родной страны", - написал шахматист. Он добавил, что ожидания перемен в родной стране - это пустая трата времени с точки зрения его спортивной карьеры. " Я искренне горжусь тем, что мне выпала честь внести значительный вклад в великие достижения армянских шахмат, в том числе, три золотые олимпийские медали, золото чемпионата мира, два чемпионата мира, ряд личных и командных побед. Очевидно, что в шахматах не удастся достичь мировых высот без тяжелой ежедневной работы и поддержки государства.

Левон Аронян отметил, что существенным фактором успеха армянских шахматистов было личное внимание третьего президента Армении Сержа Саргсяна, та сильная поддержка, которую он проявлял на протяжении многих лет. "После революции 2018 года новое правительство обещало

продолжить эту линию, но обещание было ограничено годом частичной поддержки, после чего оно прекратилось. За это время на арену вышли новые государственные деятели, которые, совершенно не разбираясь в спорте, приписывали себе наши успехи. Им удалось расколоть семью шахматной солидарности, которая формировалась годами, и превратить ее в поле хаоса. Я много раз пытался выразить свою озабоченность ситуацией бывшему министру образования, науки, культуры и спорта Араику Арутюняну, другим должностным лицам страны, а также премьер-министру Республики Армения во время единственной встречи с ним за эти 3 года, которая продлилась всего 15 минут. Все мои попытки остановить деструктивные решения в области шахмат провалились. Мне не удалось объяснить новому правительству, что шахматы - это большое наследие страны, что наши успехи на этом поприще - это одно из величайших достижений нашего государства. Лично для меня победы армянских шахмат - вторая гордость независимой Армении", - подчеркнул Левон Аронян.

Он напомнил, что сразу после победы в Арцахской освободительной войне в 1992-1994 г.г. ему так и не удалось довести до тогдашних властей простую истину, что речь идет о государственной поддержке не для него лично, а для возможности служить и прославлять Родину своими успехами. "Ответ был такой: "Наши эксперты считают, что у Левона Ароняна нет потенциала. Сразу после этого "приговора" на престижном турнире в Ставангере я победил чемпиона мира и игрока номер два. За годы работы мне поступило много интересных предложений из разных стран, включая великого американского филантропа, любителя шахмат Рекса Синкфельда, который каждый год повторял свое предложение переехать в Соединенные Штаты. Я всегда оправдывал свой отказ тем, что то, что делает мое государство, было неоценимо для развития шахмат, что никакая материальная ценность не может сравниться с уважением, которым шахматист пользуется в Армении. Я хочу поблагодарить уважаемого Рекса Синкфельда за то, что он продолжает верить в меня сегодня. Спасибо Фабиано Каруане, который, будучи сильнейшим игроком Америки, поддерживает меня и разделяет мое решение стать товарищем по команде. Я ему очень благодарен, моей семье, родным, друзьям, всем людям, которые знают мои принципы, понимают меня. Моя мама часто повторяет армянскую пословицу: "Бог испытывает каждого человека по мере его возможностей".

В моей жизни было много испытаний, каждое новое я принимал со смирением, с желанием быть лучше, чем вчера. Надеюсь, я с достоинством преодолею и это.

Я уверен, что со временем шахматы вернут свой статус в Армении. И вместо того, чтобы шахматисты покидали закрывающиеся школы, мы снова увидим уважение к спорту, которое у нас было. Хочу еще раз заверить, что я продолжу быть связанным со своей родиной, буду продолжать делать возможное и невозможное для своей страны даже издалека", - говорится в заявлении.