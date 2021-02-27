Суббота, 27 Февраля 2021 01:59

АрмИнфо. Лидер "Движения по спасению отечества", оппозиционный кандидат в премьер-министры страны Вазген Манукян считает, что армия вмешается в ситуацию и разрешит острый внутриполитический кризис в стране. Об этом он заявил на состоявшемся сегодня митинге оппозиционных сил перед зданием Национального Собрания.

Манукян отметил, что наступают самые решающие дни для Армении. «Я убежден, что армия восстанет, если она не восстанет, мы должны ее поднять на ноги. У нас много работы и с депутатами, и в регионах, надо поднимать людей. В эти несколько дней решится судьба всей нашей борьбы».

Между тем отметим, что экс-глава СНБ, руководитель партии «Родина» Артур Ванецян настроен в отношении роли армии не столь решительно. По его словам, армия сделала свое дело и ей больше сказать нечего, имея ввиду принятое накануне заявление руководящего состава Генштаба ВС РА об отставке премьера.

Сам глава генштаба Оник Гаспарян сегодня принял у себя президента Армении Армена Саркисяна. К каким конкретным результатам привела их беседа не сообщается.

Армен Саркисян, как уже сообщалось, так же провел консультации с парламентскими политическими силами. Он встретился с главой парламента Араратом Мирзояном, руководителем партии «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и руководителем фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц, а также с секретарем фракции «Процветающая Армения» Арманом Абовяном.. Подробности встреч не сообщаются: «Речь шла об обмене мнениями вокруг разрешения сложившейся в стране ситуации».

По свидетельству корреспондента АрмИнфо, ближе к 10 часам вечера от здания правительства отъехало несколько автомашин – Премьера, вице-премьера Авиняна и Министерства обороны. Были обеспечены повышенные меры охраны. По всей видимости, можно предположить, что между руководством правительства и Генштабом РА все же начались консультации.

Напомним, что ранее глава Генштаба Оник Гаспарян категорически отказался подавать в отставку, а президент страны Армен Саркисян не спешит подписывать указ о его отставке по предложению Пашиняна.