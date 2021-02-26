Пятница, 26 Февраля 2021 20:52

АрмИнфо.1 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3 на улице Ер.Кочара, собственные дома 79-95 на улице Врацяна, жилой дом 8/1 на улице Ал.Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 18-39, 133-169 на улице Андрфедерация, жилые дома 1, 1б на улице Арцаха, собственные дома 35-107 на улице Мурацана, переулок Мурацана полностью, собственные дома 42-48 на улице Сасунци Давида, собственные дома 68-116 на улице Суворова, переулок Суворова полностью, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита, собственные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы, здание школы N75, жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, жилой дом 6 на улице Лазо, собственные дома на улице Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Сероба Ахбюра в городе Арарат;

10:30-14:30 частично село Норашен;

10:30-16:00 частично села Гетазат и Вардашен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.