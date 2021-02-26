Пятница, 26 Февраля 2021 20:11

АрмИнфо.Высший Духовный Совет ААЦ на созванном в Первопрестольном Святом Эчмиадзине заседании принял заявление, на котором, учитывая обострившийся в стране внутриполитический кризис, призвал общественность страны воздержаться от насилия.

В своем заявлении Высший Духовный Совет ААЦ призвал правоохранительные органы от несоразмерного применения силы во время мирных демонстраций и митингов, общественность - сохранять спокойствие, действовать осмотрительно, законно и со всей ответственностью, не переставая последовательно отстаивать интересы Родины.

Вместе с тем, подтверждая свою позицию по поводу отставки правительства, Высшый Духовный Совет, считая обеспокоенность армии, являющейся гарантом Родины, в качестве серьезного индикатора создавшейся безвыходной ситуации, призывал Национальное Собрание Армении и другие государственные структуры <не доводить народ на Родине и в диаспоре до новых разочарований>.

Вместе с тем, церковь призвала власти и оппозиционные силы к установлению солидарности и поиску решений исключительно в рамках

консолидации национального потенциала, удерживая народ от возможных столкновений.

В сложившейся ситуации Армянская Апостольская Святая Церковь будет и дальше прилагать все усилия для разрядки напряженной атмосферы и восстановления внутреннего единства и солидарности, - говорится в заявлении ААЦ.