Пятница, 26 Февраля 2021 17:16

АрмИнфо.В 18:00 на проспекте Баграмяна в центре армянской столицы состоится митинг, организованный "Движением по спасению родины". Об этом на своей странице в Facebook написал координатор движения Ишхан Сагателян.

Согласно его записи, перед проведением митинга представители движения проведут встречу с президентом РА Арменом Саркисяном. "Наше шествие продолжается, возвращаемся на проспект Баграмяна. Присоединяйся к борьбе, спаси Родину", - написал Сагателян.