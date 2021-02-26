Пятница, 26 Февраля 2021 17:15

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не станет возражать против нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также открытия границы между этими странами, передает ТАСС.

"Учитывая новую ситуацию, мы позитивно относимся к нормализации отношений между Турцией и Арменией. У нас сейчас нет особого мнения относительно нормализации этих отношений. Турция сама определит, когда могут открыться границы и нормализоваться отношения с Арменией. Во всяком случае, со стороны Азербайджана отрицательного мнения не будет", - сказал он в пятницу в интервью иностранным СМИ.

Ильхам Алиев сообщил также, что удовлетворен ходом воплощения в жизнь трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, которое вместе с ним в ноябре подписали российский коллега Владимир Путин и армянский премьер- министр Никол Пашинян. "В принципе, я доволен, потому что одним из основных вопросов, указанных в подписанном 10 ноября заявлении, было возвращение нам Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, и мы этого добились, - сказал он. В то же время в связи с другими указанными там вопросами, сделаны позитивные шаги. Некоторые вопросы, естественно, пока не выполняются, для этого нужно определенное время. Но в целом, с точки зрения Алиева, ситуация развивается позитивно. "Деятельность турецко- российского совместного мониторингового центра является очень важным шагом в этом направлении. Уверен, что посредством этого центра будет внесен большой вклад в укрепление стабильности и прекращение огня в регионе. Как президент Азербайджана хочу сказать, что с азербайджанской стороны никаких агрессивных шагов не будет. Заявление от 10 ноября в принципе выполняется", - отметил глава государства.

Алиев подчеркнул, что в трехстороннем заявлении не были отражены некоторые вопросы, но они были согласованы в последующий период, часть из них уже реализована. Он также отметил, что после 10 ноября в регионе и во всем мире возникла новая ситуация. "Все страны должны адаптироваться к этой ситуации. У некоторых слишком большие ожидания. Но всему свое время. Мы шаг за шагом смогли достигнуть своей цели, за 44 дня (военных действий в Карабахе) сделали реальностью невозможное", - добавил он. По словам главы государства, у власти есть ясное представление того, что она хочет, и как будет достигать своих целей. "Мы все свои шаги будем делать по плану", -

сказал он. В то же время, Ильхам Алиев заметил, что Азербайджан не беспокоится по поводу возможной смены власти в Армении, под

документами по Карабаху есть подпись России. "Конечно, я слежу за

ситуацией в Армении, за тем, что там происходит. Но, честно говоря, я

не сильно беспокоюсь за то, что перемены в армянском руководстве

могут затруднить имплементацию трехстороннего заявления по Карабаху.

Прежде всего, потому, что это подписанный официальный документ. И второе, возможно, самое важное - он также подписан президентом России

Владимиром Путиным", - сказал азербайджанский лидер. Он выразил сомнение, что какой-либо из армянских лидеров решится нарушить договоренность с российской стороной. "Важность этого трехстороннего заявления для долгосрочного мира в том, что под ним стоит подпись российского президента", - подчеркнул еще раз Алиев.

Он также заметил, что риски возобновления военных действий в Нагорном Карабахе сведены к нулю, что делает регион привлекательным

для иностранных инвесторов, и ведущие энергетические компании мира уже предлагают проекты, которые можно там реализовать. "Что касается иностранных инвесторов, я думаю, что сейчас иностранные инвесторы будут более активно вкладывать средства в Азербайджан, с учетом того, что война окончена и все понимают, что риски возобновления военных действий практически сведены к нулю", - сказал президент. Он отметил, что еще до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года ведущие энергетические компании мира предлагали реализовать в Азербайджане проекты в сфере возобновляемой энергии, а в настоящее время Баку предлагает им развивать проекты на перешедших под контроль Азербайджана территориях. "Так что сегодня уже даны поручения соответствующим азербайджанским структурам с иностранными партнерами проработать эти вопросы, то есть это имеет очень большую перспективу. Плюс, как я уже сказал, мы объявили Карабах зоной зеленой энергии, и для этого, конечно, в первую очередь, ждем инвесторов", - сказал Алиев.