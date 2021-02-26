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АрмИнфо. Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнёрами", - сказал Путин открывая совещание.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. -
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|Министерство юстиции проводит коренную реформу в сфере общественных услуг
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|Артур Ванецян: В случае моего прихода к власти вопрос с армянскими военнопленными будет решен в течение нескольких дней
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|Степанакерт направил в международные организации Меморандум в связи с визитом президента Азербайджана на оккупированные территории Республики Арцах
|Оверчук: Армянская сторона намерена принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху
|Кремль: События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху
|Оппозиционер: План "А" пока себя полностью оправдывает
|Парламент Нидерландов призывает правительство страны признать Геноцид армян
|Президент Армении встретится с начальником Генштаба Вооруженных сил
|Правящий в Армении блок провалил заседание Совета НС, на котором планировалось принять решение по внеочередному заседанию парламента
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|Минздрав: За минувшие сутки в Армении зарегистрировано 283 новых случая заражения коронавирусом
|МИД РА: Осуществляется соответствующая работа для исключения исторических искажений в учебниках истории России по части Армении
|Премьер-министр Армении в очередной раз решил напомнить о финансировании вооруженных сил страны
|Депутат: Необходимо срочно вывести происходящие процессы в стране на политический уровень
|КПП "Верхний Ларс" открыт, но там скопилось более 560 грузовиков
|В Степанакерте подтвердили факт встречи президента Арцаха с начальником Генштаба Армении
|Армянская оппозиция настаивает на отмене режима военного положения
|В ООН и НАТО также выразили обеспокоенность последними событиями в Армении
|Арам I о событиях в Армении: Интересы государства должны быть превыше всего
|Госдеп США напомнил о незыблемых принципах демократии: ВС государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику
|Действующий председатель ОБСЕ: Ситуация в Армении должна быть разрешена без насилия
|Президент Армении: Увольнение начальника Генштаба ВС не является очередным кадровым изменением
|Офис Тер-Петросяна: В нынешней напряженной ситуации очень важно всячески избегать гражданской войны в Армении
|Евросоюз: Поддержание демократического и конституционного порядка - это единственный способ, которым Армения может эффективно решить стоящие перед ней проблемы
|Состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина
|Минобороны РФ: Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение. В ходе Арцахской войны Армения не применяла ракеты комплексов «Искандер»
|Самвел Бабаян: Вместо того, чтобы сплотиться и разработать кризисный план, нам снова преподносят ложные повестки
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Алиев грозится кулаком на реваншистские настроения Армении и её союзников
|Эдмон Марукян призвал президента Армении не поддерживать намерение Никола Пашиняна уволить генералов Генштаба ВС
|Посольство США в Армении призывает стороны конфликта к диалогу
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|Премьер: Нашей волей и нашей решимостью мы не отдадим власть коррумпированному режиму
|Минобороны Армении: неприемлемы любые попытки вовлечь ВС в политические процессы
|Совфед РФ: Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство
|Лукашенко заявил о намерении противостоять внешним вызовам, в том числе с учетом опыта Беларуси, России и Армении
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|Генпрокуратура Армении опровергает утверждения оппозиции о готовящихся арестах генералов армянской армии
|Генпрокуратура высказалась по поводу внутриполитической ситуации в Армении
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|Читать больше
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