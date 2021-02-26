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 Пятница, 26 Февраля 2021 16:27
Марианна Мкртчян

Захарова о ситуации в Армении и ограничениях въезда в Арцах

Захарова о ситуации в Армении и ограничениях въезда в Арцах

АрмИнфо. Происходящее в Армении это ее внутреннее дело. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что эта позиция была переподтверждена в заявлениях российских официальных лиц, состоялись контакты по линии МИД и президента РФ.

Арцах - ситуация.

Меж тем на просьбу прокомментировать запрет Азербайджана проводить поисково- спасательные работы на территориях в зоне карабахского конфликта, представитель Российского МИД констатировала, что ситуацию на местах лучше знают миротворцы и посоветовала обратиться к ним для получения разъяснений.

"По имеющимся данным с 13 ноября по сегодняшний день передано 1684 тела погибших военнослужащих. Из них армянской стороне - 1374, а азербайджанской - 310", - сказала она.

Меж тем на уточнение журналиста, наделены ли российские миротворцы полномочиями решать кого пускать в Арцах, а кого нет, Захарова задала ответный вопрос. "Прежде всего, мы должны ответить самим себе, чего мы сейчас хотим - развивать туризм в Арцахе или же способствовать укреплению мира и налаживанию нормальной жизни? Как мы понимаем, первостепенной задачей является второе - а именно устойчивый мир, возвращение людей и налаживание нормальной жизни, в том числе и поэтапный переход к решению остающихся вопросов, которых очень много", - сказала она.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что российские миротворцы заняты именно этой основной своей целью и задачей. По словам представителя российского МИД, миротворцы безусловно со сторонами разбирают каждый конкретный случай, допуска - не допуска, проблем, которые возникают. "Но еще раз повторю, на мой взгляд, все стороны, которые подписались под заявлением, и те стороны, которые себя видят в качестве

содействующих в разрешении ситуации и находятся в контакте со сторонами, и международные организации - главное обеспечение

устойчивого мира и возвращения людей. Всё остальное будет решаться, после того как главная задача будет выполнена, а она многокомпонентная и очень сложная", - отметила представитель МИД РФ, также указав на множество провокаций, сложных вопросов, находящихся за рамками правовых регуляций и нуждающихся в решении.

По ее словам, российская сторона выступает и за свободное передвижение журналистов, и развитие туризма, но нужно учитывать реалии на земле. "Ничто не должно нас отводить от реализации главной задачи. Иначе мы просто сорвем ее реализацию. Этого нельзя допустить, невозможно допустить. Слишком много, и дорогую цену все заплатили ",

- резюмировала Захарова. 


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