Пятница, 26 Февраля 2021 15:49

АрмИнфо. Министерство юстиции проводит коренную реформу в сфере общественных услуг. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Рустам Бадасян.

В частности, по его словам, отныне не будет требоваться выплата государственной пошлины для регистрации брака, выдачи свидетельств об актах гражданского состояния, выдачи справок, регистрации предпринимательской деятельности в электронной форме, изменения отдельных букв или цифр или орфографических ошибок. Выдача документа об отсутствии государственной регистрации заключения брака вместо 7 дней будет выдаваться сразу на месте.

Зарегистрировать брак можно будет в течение 6 месяцев со следующего дня после подачи заявления. Срок регистрации смены имени вместо 5 месяцев составит 15 рабочих дней. Сроки внесения исправлений, изменений в документы с 4 месяцев сокращается до 15 рабочих мест. Срок исправления орфографических ошибок сокращается до 3 рабочих дней. Срок регистрации в электронной форме коммерческих организаций определен одним рабочим днем. Документы будут заверены апостилем в едином государственном органе - Министерстве юстиции - в течение одного рабочего дня вместо прежде действующего срока в три дня. Учет индивидуального предпринимательства будет возможен и через уполномоченное лицо.

Изменения, касающиеся Государственного реестра, вступают в силу сегодня, а реформы, связанные с ЗАГСом с 16 мая 2021 года.