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 Пятница, 26 Февраля 2021 15:35

В Казахстане вводят новый инструмент стимулирования индустриального развития

В Казахстане вводят новый инструмент стимулирования индустриального развития

АрмИнфо. Новый инструмент стимулирования индустриального развития – промышленный грант - вводится в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Б.Атамкулов отметил, что, принимая во внимание необходимость комплексного, системного подхода для дальнейшего развития индустриализации, Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил разработать проект закона «О промышленной политике».

«Как вам известно, с этого года мы должны переформатировать работу по развитию местного содержания в связи с условиями Всемирной торговой организации. В этой связи проектом закона вводится новое понятие «внутристрановая ценность». Ряд норм проекта закона направлены на обеспечение самодостаточности национальной экономики посредством мониторинга применения национальных стандартов в закупках. Также работа будет проводиться по направлению установления изъятий из национального режима в государственных закупках. Стоит отметить, что все указанные направления будут реализовываться с учетом принятых Казахстаном международных обязательств», – сказал министр.

По его словам, регулирование вопросов повышения конкурентоспособности отечественной промышленности будут осуществляться по следующим направлениям. Повышение производительности труда - мониторинг данного показателя будет осуществляться уполномоченным органом в области стимулирования промышленности на постоянной основе. С целью привлечения инвестиций будет разработана Единая инвестиционная карта. Будут утверждены новые подходы по формированию Карты индустриализации в части создания новых условий по мерам стимулирования, усиления роли и ответственности регионов и вовлечения операторов. Для углубления переработки сырья будет проработан механизм обеспечения доступа к отечественному сырью и выпуска высококачественной продукции посредством введения Перечня стратегической продукции, который предполагает освобождение от пошлин сырья и комплектующих, которые не производятся на территории Казахстана.

Министр также сообщил, что в целях модернизации оборудования и создания нового производства путем софинансирования затрат, законопроектом предусмотрено утверждение нового инструмента стимулирования – промышленный грант.


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