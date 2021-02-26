Пятница, 26 Февраля 2021 14:48

АрмИнфо. "В случае моего прихода к власти вопрос с армянскими военнопленными будет решен в течение нескольких дней", - заявил 26 февраля в беседе с журналистами бывший директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.

"В настоящее время я не обладаю полномочиями для содействия в решении данной проблемы, а действующее проигравшее в войне правительство не может выставить свои требования противнику. Это правительство не имеет даже морального права для представления этих требований", - заявил Артур Ванецян. Он заметил, что заявления президента Азербайджана об отсутствии в стране армянских военнопленных и наличии диверсантов и террористов, бывший глава СНБ заметил, что подобного вообще не может быть. Об этом свидетельствуют и заявления международных структур. Молчание же армянской стороны в очередной раз свидетельствуют о ее слабости, и по этой причине оно должно быть смещено, поскольку не в состоянии защищать интересы государства.

Артур Ванецян напомнил, что перед второй встречей 11 января в Москве вместе с лидерами "Движения по спасению Родины" провел встречу с министром иностранных дел РА, который заверил, что армянская сторона не согласится ни с одним другим требованием, кроме как освобождение военнопленных. Дальнейшие события, продолжил оппозиционер, показали совсем иное развитие ситуации, что также является свидетельством того, что нынешняя власть не может защищать национальные интересы.

Артур Ванецян заметил, что оппозиция готова к встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном, с которым готова обсудить только один вопрос - его отставку. Обсуждения по другим вопросам не имеют смысла. А если он это не сделает добровольно, общественное давление будет только усиливаться. При этом, действия оппозиции будут носить исключительно конституционный характер, и любые другие шаги для нее неприемлемы. В то же время, Ванецян заметил, что восстание, если оно не приводит к антиконституционным действиям, является нормальным явлением.