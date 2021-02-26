Arminfo.info




 Пятница, 26 Февраля 2021 14:48
Александр Аванесов

Артур Ванецян: В случае моего прихода к власти вопрос с армянскими военнопленными будет решен в течение нескольких дней

Артур Ванецян: В случае моего прихода к власти вопрос с армянскими военнопленными будет решен в течение нескольких дней

АрмИнфо. "В случае  моего прихода к власти вопрос с армянскими военнопленными будет решен в течение нескольких дней",  - заявил  26 февраля в беседе с журналистами бывший директор  Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.

 

"В настоящее время я не обладаю полномочиями для содействия в решении данной проблемы, а действующее проигравшее в войне правительство не может выставить свои требования противнику. Это правительство не имеет даже морального права для представления этих требований", - заявил Артур Ванецян. Он заметил, что заявления президента Азербайджана об отсутствии в стране армянских военнопленных и наличии диверсантов и террористов, бывший глава СНБ заметил, что подобного вообще не может быть. Об этом свидетельствуют и заявления международных структур. Молчание же армянской стороны в очередной раз свидетельствуют о ее слабости, и по этой причине оно должно быть смещено, поскольку не в состоянии защищать интересы государства.

Артур Ванецян напомнил, что перед второй встречей 11 января в Москве вместе  с лидерами "Движения по спасению Родины" провел встречу с министром иностранных дел РА, который заверил, что армянская сторона не согласится ни с одним другим требованием, кроме как освобождение военнопленных.   Дальнейшие события, продолжил оппозиционер, показали совсем иное развитие ситуации, что также является свидетельством того, что нынешняя власть не может защищать национальные  интересы.

Артур Ванецян заметил, что оппозиция готова к встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном, с которым готова обсудить только один вопрос - его отставку. Обсуждения по другим вопросам не имеют смысла. А если он это не сделает добровольно, общественное давление будет только усиливаться. При этом, действия оппозиции будут носить исключительно конституционный характер, и любые другие шаги для нее неприемлемы. В то же время, Ванецян заметил, что восстание, если оно не приводит к антиконституционным действиям, является нормальным явлением.    


Лента новостей
Электросети Армении предупреждают об отключениях 1 мартаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 1 марта
Высший Духовный Совет ААЦ призвал воздержаться от насилияВысший Духовный Совет ААЦ призвал воздержаться от насилия
Глава МИД Армении переговорил с вице-премьером БолгарииГлава МИД Армении переговорил с вице-премьером Болгарии
Жан-Ив Ле Дриан: Армянская демократия должна выстоятьЖан-Ив Ле Дриан: Армянская демократия должна выстоять
Содокладчики ПАСЕ: Считаем недопустимым опубликованное в четверг Генштабом Вооруженных сил Армении заявлениеСодокладчики ПАСЕ: Считаем недопустимым опубликованное в четверг Генштабом Вооруженных сил Армении заявление
Генсек Европейского института омбудсмена призвал Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленныхГенсек Европейского института омбудсмена призвал Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных
Вечером на проспекте Баграмяна в Ереване состоится митинг оппозицииВечером на проспекте Баграмяна в Ереване состоится митинг оппозиции
И.Алиев: Баку не станет возражать против нормализации отношений между Турцией и АрмениейИ.Алиев: Баку не станет возражать против нормализации отношений между Турцией и Арменией
Ереван: Азербайджан развязал две широкомасштабные войны против права народа Арцаха на самоопределениеЕреван: Азербайджан развязал две широкомасштабные войны против права народа Арцаха на самоопределение
Путин созвал совещание Совбеза по карабахскому урегулированиюПутин созвал совещание Совбеза по карабахскому урегулированию
Президент Турции: Сменой правительства в Армении должен заниматься ее народ, а не армияПрезидент Турции: Сменой правительства в Армении должен заниматься ее народ, а не армия
Захарова о ситуации в Армении и ограничениях въезда в АрцахЗахарова о ситуации в Армении и ограничениях въезда в Арцах
Министерство юстиции проводит коренную реформу в сфере общественных услугМинистерство юстиции проводит коренную реформу в сфере общественных услуг
Армен Дарбинян: Начало конца карьеры Пашиняна началось с момента его вступления в должностьАрмен Дарбинян: Начало конца карьеры Пашиняна началось с момента его вступления в должность
Артур Ванецян: В случае моего прихода к власти вопрос с армянскими военнопленными будет решен в течение нескольких днейАртур Ванецян: В случае моего прихода к власти вопрос с армянскими военнопленными будет решен в течение нескольких дней
Алиев высказался об отношениях с Арменией и Алиев высказался об отношениях с Арменией и "Искандерах"
Степанакерт направил в международные организации Меморандум в связи с визитом президента Азербайджана на оккупированные территории Республики АрцахСтепанакерт направил в международные организации Меморандум в связи с визитом президента Азербайджана на оккупированные территории Республики Арцах
Оверчук: Армянская сторона намерена принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному КарабахуОверчук: Армянская сторона намерена принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху
Кремль: События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному КарабахуКремль: События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху
Оппозиционер:  План  Оппозиционер:  План  "А" пока себя полностью оправдывает
Парламент Нидерландов призывает правительство страны признать Геноцид армянПарламент Нидерландов призывает правительство страны признать Геноцид армян
Президент Армении встретится с начальником Генштаба Вооруженных силПрезидент Армении встретится с начальником Генштаба Вооруженных сил
Правящий в Армении блок провалил заседание Совета НС, на котором планировалось принять решение по внеочередному заседанию парламентаПравящий в Армении блок провалил заседание Совета НС, на котором планировалось принять решение по внеочередному заседанию парламента
Алиев сетует: Армения не представила Азербайджану карты минных полей в КарабахеАлиев сетует: Армения не представила Азербайджану карты минных полей в Карабахе
Варужан Аветисян: Передислокация части 102-й РВБ внезапно прояснила, что Варужан Аветисян: Передислокация части 102-й РВБ внезапно прояснила, что "турки нас больше не съедят"
Российский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражениеРоссийский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражение
Ситуация на проспекте Баграмяна спокойная, люди стягиваются к зданию парламентаСитуация на проспекте Баграмяна спокойная, люди стягиваются к зданию парламента
Минздрав: За минувшие сутки в Армении зарегистрировано 283 новых случая заражения коронавирусомМинздрав: За минувшие сутки в Армении зарегистрировано 283 новых случая заражения коронавирусом
МИД РА: Осуществляется соответствующая работа для исключения исторических искажений в учебниках истории России по части АрменииМИД РА: Осуществляется соответствующая работа для исключения исторических искажений в учебниках истории России по части Армении
Премьер-министр Армении в очередной раз решил напомнить о финансировании вооруженных сил страныПремьер-министр Армении в очередной раз решил напомнить о финансировании вооруженных сил страны
Депутат: Необходимо срочно вывести происходящие процессы в стране на политический уровеньДепутат: Необходимо срочно вывести происходящие процессы в стране на политический уровень
КПП КПП "Верхний Ларс" открыт, но там скопилось более 560 грузовиков
В Степанакерте подтвердили факт встречи президента Арцаха с начальником Генштаба АрменииВ Степанакерте подтвердили факт встречи президента Арцаха с начальником Генштаба Армении
Армянская оппозиция настаивает на отмене режима военного положенияАрмянская оппозиция настаивает на отмене режима военного положения
В ООН и НАТО также выразили обеспокоенность последними событиями в АрменииВ ООН и НАТО также выразили обеспокоенность последними событиями в Армении
Арам I о событиях в Армении: Интересы государства должны быть превыше всегоАрам I о событиях в Армении: Интересы государства должны быть превыше всего
Госдеп США напомнил о незыблемых принципах демократии: ВС государства не должны вмешиваться во внутреннюю политикуГосдеп США напомнил о незыблемых принципах демократии: ВС государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику
Действующий председатель ОБСЕ: Ситуация в Армении должна быть разрешена без насилияДействующий председатель ОБСЕ: Ситуация в Армении должна быть разрешена без насилия
Президент Армении: Увольнение начальника Генштаба ВС не является очередным кадровым изменениемПрезидент Армении: Увольнение начальника Генштаба ВС не является очередным кадровым изменением
Офис Тер-Петросяна: В нынешней напряженной ситуации очень важно всячески избегать гражданской войны в АрменииОфис Тер-Петросяна: В нынешней напряженной ситуации очень важно всячески избегать гражданской войны в Армении
Евросоюз: Поддержание демократического и конституционного порядка - это единственный способ, которым Армения может эффективно решить стоящие перед ней проблемыЕвросоюз: Поддержание демократического и конституционного порядка - это единственный способ, которым Армения может эффективно решить стоящие перед ней проблемы
Состоялся телефонный разговор Пашиняна и ПутинаСостоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина
Минобороны РФ: Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение. В ходе Арцахской войны Армения не применяла ракеты комплексов «Искандер»Минобороны РФ: Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение. В ходе Арцахской войны Армения не применяла ракеты комплексов «Искандер»
Самвел Бабаян: Вместо того, чтобы сплотиться и разработать кризисный план, нам снова преподносят ложные повесткиСамвел Бабаян: Вместо того, чтобы сплотиться и разработать кризисный план, нам снова преподносят ложные повестки
Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили внутриполитическую ситуацию в АрменииГлавы оборонных ведомств Армении и России обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
Алиев грозится кулаком на реваншистские настроения Армении и её союзниковАлиев грозится кулаком на реваншистские настроения Армении и её союзников
Эдмон Марукян призвал президента Армении не поддерживать намерение Никола Пашиняна уволить генералов Генштаба ВСЭдмон Марукян призвал президента Армении не поддерживать намерение Никола Пашиняна уволить генералов Генштаба ВС
Посольство США в Армении призывает стороны конфликта к диалогуПосольство США в Армении призывает стороны конфликта к диалогу
У казино Невады упали доходы, но увеличилась прибыль в сегменте слотовУ казино Невады упали доходы, но увеличилась прибыль в сегменте слотов
Премьер: Нашей волей и нашей решимостью мы не отдадим власть коррумпированному режимуПремьер: Нашей волей и нашей решимостью мы не отдадим власть коррумпированному режиму
Минобороны Армении: неприемлемы любые попытки вовлечь ВС в политические процессыМинобороны Армении: неприемлемы любые попытки вовлечь ВС в политические процессы
Совфед РФ: Ситуация в Армении вызывает большое беспокойствоСовфед РФ: Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство
Лукашенко заявил о намерении противостоять внешним вызовам, в том числе с учетом опыта Беларуси, России и АрменииЛукашенко заявил о намерении противостоять внешним вызовам, в том числе с учетом опыта Беларуси, России и Армении
Высокопоставленные полицейские и военные продолжают выражать поддержку Генштабу АрменииВысокопоставленные полицейские и военные продолжают выражать поддержку Генштабу Армении
Никол Пашинян: Армия должна подчиняться только избранной народом властиНикол Пашинян: Армия должна подчиняться только избранной народом власти
Взгляд из Москвы: Политическое будущее Пашиняна зависит от его способности повторно войти в ту же рекуВзгляд из Москвы: Политическое будущее Пашиняна зависит от его способности повторно войти в ту же реку
Юрий Хачатуров: Мы никогда ничего не просили у турковЮрий Хачатуров: Мы никогда ничего не просили у турков
Генпрокуратура Армении опровергает утверждения оппозиции о готовящихся арестах генералов армянской армииГенпрокуратура Армении опровергает утверждения оппозиции о готовящихся арестах генералов армянской армии
Генпрокуратура высказалась по поводу внутриполитической ситуации в АрменииГенпрокуратура высказалась по поводу внутриполитической ситуации в Армении
Ара Айвазян рассказал Сергею Лаврову о текущей ситуации в АрменииАра Айвазян рассказал Сергею Лаврову о текущей ситуации в Армении
Читать больше



Эксперты
Российский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражениеРоссийский политолог: Заявление военных стало закономерным ответом на попытку Пашиняна уклониться от ответственности за поражение
Глава ОС: Оттягивая войну 20 лет, Кочарян и Саргсян лишь перенесли ее на 2020 годГлава ОС: Оттягивая войну 20 лет, Кочарян и Саргсян лишь перенесли ее на 2020 год
Эксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах АрменииЭксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах Армении
Айк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам МосквыАйк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам Москвы
Академик: Выдавив с Южного Кавказа США, Турция пытается выдавить Россию и ИранАкадемик: Выдавив с Южного Кавказа США, Турция пытается выдавить Россию и Иран
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности