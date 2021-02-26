Пятница, 26 Февраля 2021 14:36

АрмИнфо.Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, не исключает подписания мирного договора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для зарубежной прессы.

По его словам, если "Ереван не будет хитрить и обманывать, то Баку готов к укреплению контактов с Арменией". "Конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписания мирного договора, потому что де-факто заявление от 10 ноября (прошлого год) - это по существу и есть мирный договор", - заявил Алиев, передает РИА Новости.

Он также коснулся вопроса применения ОТРК "Искандеры" во время агрессии Баку против Арцаха. Алиев заявил, что Армения не применяла ОТРК. Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об этих комплексах он назвал "анекдотичными".

Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил, что "Искандеры" <не взорвались или взорвались на 10%>.