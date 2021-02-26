Пятница, 26 Февраля 2021 14:24

АрмИнфо.Кремль: События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Москве угрозу срыва нагорно-карабахского урегулирования из- за ситуации в Ереване.

<Нет, пока все реализуется>, - сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Он отметил, что, несмотря на события в Армении, важно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху.