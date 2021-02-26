Пятница, 26 Февраля 2021 14:14

АрмИнфо. Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян может вывести из себя любого человека, и высокопоставленные генералы Генерального штаба ВС - не исключение, заявил 26 февраля журналистам кандидат в премьер­министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины", бывший глава армянского правительства Вазген Манукян.

По его словам, в настоящее время Никол Пашинян хочет снять начальника Генштаба Оника Гаспаряна. И в этом вопросе очень важна позиция президента РА Армена Саркисяна. Согласно действующему законодательству, президент страны имеет право выставить возражения по ходатайству премьер-министра, и если поступит второе ходатайство, Армен Саркисян может направить обращение в Конституционный суд. Вазген Манукян отметил, что сам лично не встречался с Оником Гаспаряном, но многие члены Движения поддерживают с ним хорошие отношения. Оппозиционер не согласился с утверждением властей о попытке государственного переворота в стране. Он заметил, что о перевороте можно говорить тогда, когда армия входит в город, смещает прежнюю власть и передает властные полномочия оппозиции, но всего этого нет и в помине. "Мне трудно предсказать, к каким последствиям приведет дальнейшее обострение отношений между Пашиняном и Гаспаряном, но очевидно одно: единственный источник всех обострений - это премьер-министр", - сказал Вазген Манукян.

Он сообщил также о наличии в оппозиции плана "А" и плана "Б". Пока план "А" , как считает оппозиционер, себя полностью оправдывает. В стране почти не осталось институтов, которые

поддерживают Никола Пашиняна. "Думаю, в ближайшее время к числу его противников присоединятся СНБ и Полиция", - заявил Вазген Манукян, добавив, что у действующего главы правительства практически не осталось электората, и по этой причине пока нет необходимости в плане "Б".