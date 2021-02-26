Пятница, 26 Февраля 2021 13:18

АрмИнфо. Почти единогласно парламент Нидерландов принял предложение официального представителя партии "Христианский союз" Джоэла Фордевинда, в котором звучит призыв к правительству страны признать Геноцид армян, чтобы способствовать примирению и предотвратить его повторение. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Нидерландах.

Ранее, Фордевинд инициируя резолюцию отмечал, что спустя 100 лет после Геноцида армян Турция продолжает угрожать армянам, напомнив, что в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказал помощь Азербайджану в войне против армян в Нагорном Карабахе. "Эта агрессия должна прекратиться", - сказал еще в феврале Фордевинд.

Напомним, что Нидерланды в 2004 году решением парламента от 21 декабря признали Геноцид армян. В 2018 году Палата представителей приняла законопроект, подтверждающий решение 2004 года о признании Геноцида армян.