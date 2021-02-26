Пятница, 26 Февраля 2021 12:33

АрмИнфо. Армения должна принять и признать новые реалии региона. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы журналистов.

<Лучший выход для Армении - реализация условий трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В противном случае, Ереван ждут еще более тяжелые последствия>, - пригрозил Алиев младший.

При этом он посетовал на то, что видите ли Армения не представила Азербайджану карты минных полей в Нагорном Карабахе и заверил, что это является преступлением, но почему-то умолчал, о преступлениях, совершенных азербайджанскими ВС в отношении мирных жителей Карабаха.

Алиев также сообщил, что наряду с продолжающимся строительством международного аэропорта в Физулинском районе Азербайджана, планируется строительство двух аэропортов в Зангиланском и Лачинском районах республики. Азербайджанский лидер отметил, что аэропорт в Физули планируется ввести в эксплуатацию ранней осенью.

Касаясь вопроса о статусе Нагорного Карабаха, президент Азербайджана подчеркнул, что данный вопрос не значится в повестке дня.

<Нагорный Карабах - историческая и неотъемлемая территория Азербайджана. Армяне были переселены в Карабах в 19-ом веке, но мы не против их проживания на азербайджанской земле>, - подчеркнул Алиев, забыв, указать, что азербайджанцев как наци не существовало, когда армяне жили на этих территориях.

Азербайджанский диктатор также заверил, что Баку вернул <всех армянских граждан, попавших в плен>, а удерживаются только <террористы и диверсанты>.

<Военнопленные, которые были у нас, - мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди (удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном) в эту категорию не попадают, это террористы и диверсанты, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна>, - сказал он.

Он также вновь коснулся последних событий в Армении, назвав их внутренним делом страны. При этом он выразил надежду, что события в

Армении не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября. Азербайджан ответит на <любые попытки реваншизма со стороны Армении>, - заявил он.