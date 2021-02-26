Пятница, 26 Февраля 2021 12:11

АрмИнфо. Ситуация на проспекте Баграмяна, который с вечера перекрыт демонстрантами, требующие отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства, спокойная.

Территория на проспекте Баграмяна, напротив здания Национального собрания, покрыта негустой дымкой. Из буржуек, установленных в палатках (порядка десяти) на проспекте валит густой дым. Демонстранты продолжают поддерживать тепло в палатках, где провели сегодняшнюю ночь. На Баграмяна не очень многолюдно, несколько сот граждан, однако с утра к Национальному собранию стягиваются люди.

Во всей этой безмятежности суетливо работают уборщицы, которые недовольно, что-то бурчат себе под нос из-за навалившейся дополнительной работы. Они в спешке пытаются убрать мусор, оставленный демонстрантами на этой территории.

Здесь же находятся и сотрудники правоохранительных органов. Ворота Национального собрания, обычно открытые после бархатной революции для посетителей, крепко заперты, а вокруг цепочкой стоят полицейские, оживленно рассматривающие подтягивающих людей и внимательно наблюдающие за работой журналистов на местах.

Улица с двух сторон также заставлена мусорными баками, которые никто даже не стремится убрать. Кажется, всех всё устраивает...

На Баграмяна находятся и некоторые представители Движения по спасению Родины, которые активно раздают интервью и рассказывают о дальнейших планах.

Так, координатор Движения и представитель партии АРФ “Дашнакцутюн” призвал сторонников прийти к зданию парламента к 13:00 часам по местному времени. С утра здесь были и кандидат в премьер-министры от Движения по спасению Родины Вазген Манукян.