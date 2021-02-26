Пятница, 26 Февраля 2021 11:35

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 947 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 283 случаях (7,1%). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, за прошедший день число выздоровевших граждан составило 181, скончавшихся - 4.

Согласно источнику, фактическое лечение по положению на сегодняшний день в медучреждениях страны получают 4 349 пациентов.

В общей же сложности, в Армении было выявлено 171 510 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 163 165 человек, скончались 3 183. С момента вспышки пандемии в стране было проведено 720 629 тестов на коронавирус.