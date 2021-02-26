Пятница, 26 Февраля 2021 11:14

АрмИнфо.Необходимо срочно вывести происходящие процессы в стране на политический уровень. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель партии "Просвещенная Армения " и одноименной фракции Национального Собрания РА Эдмон Марукян.

По его словам, две оппозиционные фракции армянского парламента - "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" инициировали проведение внеочередного заседания Совета НС РА, на котором предусмотрено обсудить вопрос о проведении внеочередного заседания парламента. Предыдущие попытки проведения Совета, как отметил Марукян, не состоялись, так как правящая фракция "Мой шаг" фактически бойкотировала проведение заседания. "Надеюсь, что заседание Совета сегодня состоится , так как необходимо срочно вывести все процессы в стране на политический уровень", - написал он.

Отметим, что оппозиция предлагает обсудить всего один вопрос - отмену режима военного положения в стране.