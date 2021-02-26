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АрмИнфо.Необходимо срочно вывести происходящие процессы в стране на политический уровень. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель партии "Просвещенная Армения " и одноименной фракции Национального Собрания РА Эдмон Марукян.
По его словам, две оппозиционные фракции армянского парламента - "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" инициировали проведение внеочередного заседания Совета НС РА, на котором предусмотрено обсудить вопрос о проведении внеочередного заседания парламента. Предыдущие попытки проведения Совета, как отметил Марукян, не состоялись, так как правящая фракция "Мой шаг" фактически бойкотировала проведение заседания. "Надеюсь, что заседание Совета сегодня состоится , так как необходимо срочно вывести все процессы в стране на политический уровень", - написал он.
Отметим, что оппозиция предлагает обсудить всего один вопрос - отмену режима военного положения в стране.
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|Армянская оппозиция настаивает на отмене режима военного положения
|В ООН и НАТО также выразили обеспокоенность последними событиями в Армении
|Арам I о событиях в Армении: Интересы государства должны быть превыше всего
|Госдеп США напомнил о незыблемых принципах демократии: ВС государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику
|Действующий председатель ОБСЕ: Ситуация в Армении должна быть разрешена без насилия
|Президент Армении: Увольнение начальника Генштаба ВС не является очередным кадровым изменением
|Офис Тер-Петросяна: В нынешней напряженной ситуации очень важно всячески избегать гражданской войны в Армении
|Евросоюз: Поддержание демократического и конституционного порядка - это единственный способ, которым Армения может эффективно решить стоящие перед ней проблемы
|Состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина
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|Самвел Бабаян: Вместо того, чтобы сплотиться и разработать кризисный план, нам снова преподносят ложные повестки
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Алиев грозится кулаком на реваншистские настроения Армении и её союзников
|Эдмон Марукян призвал президента Армении не поддерживать намерение Никола Пашиняна уволить генералов Генштаба ВС
|Посольство США в Армении призывает стороны конфликта к диалогу
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|Премьер: Нашей волей и нашей решимостью мы не отдадим власть коррумпированному режиму
|Минобороны Армении: неприемлемы любые попытки вовлечь ВС в политические процессы
|Совфед РФ: Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство
|Лукашенко заявил о намерении противостоять внешним вызовам, в том числе с учетом опыта Беларуси, России и Армении
|Высокопоставленные полицейские и военные продолжают выражать поддержку Генштабу Армении
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|Генпрокуратура Армении опровергает утверждения оппозиции о готовящихся арестах генералов армянской армии
|Генпрокуратура высказалась по поводу внутриполитической ситуации в Армении
|Ара Айвазян рассказал Сергею Лаврову о текущей ситуации в Армении
|Президент Армении предпринимает срочные шаги для разрядки напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации
|Глава МИД Турции поддержал правительство Пашиняна: Недопустимо, чтобы военные свергали избранную демократическим путем власть
|Оппозиционные фракции парламента Армении инициируют проведение внеочередного заседания НС по ситуации в стране
|Полиция Армении призывает граждан строго соблюдать общественный порядок
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|Пашинян: Право народа формировать власть не должно ставиться под сомнение
|Из резервного фонда правительства будет выделено свыше 2 млрд. драмов на приобретение машин для Патрульной службы Армении
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