Пятница, 26 Февраля 2021 10:18

АрмИнфо. В ООН обеспокоены событиями в Армении, призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий посредством диалога, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность, мы также призываем к инклюзивному диалогу для деэскалации напряженности и решения политических противоречий", - сказал Дюжаррик, передает РИА Новости.

"Это следует сделать при полном уважении к конституции и демократическому процессу", - добавил он.

На ситуации в РА отреагировали и в Североатлантическом Альянсе. Так, официальный представитель альянса Оана Лунгеску, в своем Твиттере написала, в частности: "Мы внимательно следим за развитием событий в нашей стране-партнере Армении. Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны разрешаться мирным и демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении".