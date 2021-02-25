Четверг, 25 Февраля 2021 21:18

АрмИнфо. Предложение об увольнении с должности главы Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна было получено после опубликованного заявления высшего командного состава ВС РА. Об этом говорится в заявлении, распространенном Аппаратом президента Армении.

Ссылаясь на Конституцию РА, глава государства отметил, что имеет три дня для выражения своей позиции. Он заметил, что, исходя из необходимости обеспечить нормальную деятельность государственных органов, у него никогда не было принципиальных возражений в вопросе назначения и освобождения должностных лиц.

<Однако в условиях военного положения, кризиса и после вышеуказанных заявлений, увольнение начальника Генштаба Вооруженных сил не является очередным кадровым изменением, принимая во внимание то, что согласно Конституции РА, ВС РА обеспечивают защиту, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ Республики Армения. В сложившейся ситуации никто никоим образом не должен пытаться втянуть президента в политические процессы. Недопустимы любые попытки оказания давления>, - говорится в заявлении.

В источнике также отмечено, что президент Армении не поддерживает, не поддерживал и не собирается поддерживать какую-либо либо политическую силу. Осуществляя свою деятельность, глава РА руководствуется исключительно интересами государства и народа.

<Президент придает важность обеспечению стабильности в стране, ослаблению напряжения, продолжает делать все в этом направлении, будучи уверенным в том, что проблемы должны решаться посредством диалога, а не конфронтации>, - отмечено в заявлении.