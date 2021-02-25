Четверг, 25 Февраля 2021 21:14

АрмИнфо. В нынешней напряженной ситуации очень важно всячески избегать гражданской войны в Армении. Об этом пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян написал на своей странице в Facebook.

Так, Мусинян подчеркнул, что сегодня ряд СМИ опубликовали заявление президента Левона Тер- Петросяна от 10 ноября, представив его в качестве сегодняшнего заявления. <Я призываю СМИ воздерживаться от публикации недостоверной информации, которая является не чем иным, как профессиональной халатностью или вовсе проявлением непристойности. Что же касается содержания заявления от 10 ноября, то в нынешней сверхнапряженной ситуации оно делает еще более востребованным императив всячески избегать гражданской войны>,- подчеркнул Мусинян.