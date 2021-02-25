Четверг, 25 Февраля 2021 21:14

АрмИнфо.Европейский Союз очень внимательно следит за развитием событий в Армении. . Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

<Мы просим всех участников сохранять спокойствие и избегать любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации Политические разногласия должны разрешаться мирным путем и в строгом соответствии с принципами и процессами парламентской демократии. В соответствии с Конституцией Армении вооруженные силы сохраняют нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем>, - говорится в заявлении Стано.

При этом представитель ЕС подчеркнул, что поддержание демократического и конституционного порядка - это единственный способ, которым Армения может эффективно решить стоящие перед ней проблемы.