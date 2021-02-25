Четверг, 25 Февраля 2021 20:18

АрмИнфо. Сегодня, вместо того, чтобы сплотиться и объединенными силами разработать кризисный план, нам снова преподносят ложные повестки, при этом продолжая разделять наш израненный народ. Об этом говорится в распространенном заявлении экс-секретаря Совета безопасности Арцаха Савела Бабаяна.

<25 лет весь армянский народ вводился в заблуждение ложными повестками. Говорилось о каких угодно рисках, кроме самого актуального - что наш внешний враг беспрерывно усиливается и мы перед реальной угрозой физического уничтожения. 25 лет вместо планомерного укрепления наших границ и усиления обороноспособности, все кто смог дорваться до власти был занят личным обогащением. В итоге мы потеряли 80% Арцаха и никак не можем оправиться от этого удара>, - отметил он.

Бабаян обратился к властям, и к оппозиционным силам с призывом остановиться. В этом ключе он отметил, что давно настало время отказаться от множества партий. <Потому что не должно быть сегодня клановых интересов, есть только один национальный интерес, только одна задача - как восстать из пепла и стать действительно могущественной единой Арменией>, - подчеркнул бывший секретарь Совбеза.

В своем заявлении Бабаян обратил внимание и на внешнего врага Армении, отметив, что последний не упустит возможности напасть, когда в стране внутренний раздор, чтобы завершить геноцид, начатый еще сто лет назад. Он подчеркнул, что армянский народ все еще находится перед угрозой физического уничтожения.

<Я об этом говорил много лет, много лет я указывал на подготовку к войне Азербайджана и Турции и о нашем бездействии, о нашей неготовности к войне, о незащищенности нашего солдата. Меня тогда не слышали, я не смог достучаться до тех, кто был у власти и принимал решения. Сегодня, я снова повторяю, опомнитесь! Угроза войны не исчезла. Нам нужно срочно восстанавливать армию, укреплять обороноспособность и думать о спасении нации и Родины>, - обозначил Бабаян.

Вместе с тем он отметил, что политические решения, принимаемые на площади, к добру не приводят. <Но мы хотим еще раз повторить эти судьбоносные ошибки. Да, каждый должен ответить за свое содеянное и сказанное. За поражение и капитуляцию должны ответить все виновные. Но для этого есть суды и правовая система. Я сам стал инициатором судебных разбирательств по поводу многих решений во время последней войны. И я предлагаю всем перенести свои обвинения с городских площадей в правовое поле, а не создавать ложную национальную повестку, уводя народ от реальной угрозы>, - резюмировал бывший секретарь Совбеза Республики Арцах.