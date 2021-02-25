Четверг, 25 Февраля 2021 20:09

АрмИнфо.Азербайджан не допустит возникновения какой-либо опасности для себя и граждан, которые вернутся на земли, перешедшие под контроль Баку в Карабахе. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии предоставления квартир семьям погибших в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

<Несколько дней назад я услышал, что сейчас их союзники вновь хотят оживить, модернизировать армию Армении. Для чего? Против кого? Война закончилась. Если кто-то живет реваншистскими настроениями, то увидит кулак. Пусть не испытывают наше терпение>, - подчеркнул он.

В то же время Алиев сообщил, что Азербайджан продолжит усиливать свою армию. В этом ключе он рассказал, что подписываются новые контракты, закупается самое современное оружие, которое уже поставляется в Азербайджан.

Азербайджанский лидер отметил, что военные действия одновременно подняли вопрос совершенствования вооруженных сил. <Проводимые реформы приведут к созданию еще более мобильной и боеспособной армии>, - подчеркнул он.