Четверг, 25 Февраля 2021 19:07

АрмИнфо.Посольство США в Армении внимательно следит за текущими событиями в Армении, в том числе за заявлениями соответствующих заинтересованных сторон. Об этом говорится в распространенном официальном заявлении диппредставительства США в Армении.

В частности, Посольство США в РА призвало все стороны проявить спокойствие, сдержанность и мирно, без насилия нивелировать имеющееся напряжение.

<Соединенные Штаты, в соответствии с нашими общими ценностями, содействуя демократическим реформам в Армении, подчеркивают важность демократических институтов и процессов для урегулирования политических разногласий посредством диалога>, - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня высший состав Генштаба ВС Армении выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра и правительства РА. В ответ Никол Пашинян в своем обращении охарактеризовал его как попытку государственного переворота.