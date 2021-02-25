Четверг, 25 Февраля 2021 18:12

АрмИнфо.У казино Невады упали доходы, но увеличилась прибыль в 2020-м. По данным Совета по контролю за играми штата, за прошлый год крупнейшие операторы региона получили общий доход в размере $18,35 млрд. Это на $6,20 млрд меньше, чем год назад.

Отмечается, что выручка от игорного сектора составила $6,75 млрд. Это на $2 млрд, чем в 2019 году, идется на портале “Рейтинг Казино”. Однако доля слотов в выручке увеличилась на 1,1% – до 36,8%. Считается, что именно слоты кормили казино во время пандемии.

Из-за угрозы распространения коронавируса игорные заведения Невада были закрыты на 78 дней.

Ранее мы писали, что известный игорный концерн Wynn Resorts, которому принадлежит гостиница-казино Encore, заявил о том, что конференц-зал здания станет центром вакцинации от коронавируса.

Wynn Resorts стала центром в области тестирования на COVID-19 в Южной Неваде. На месте казино расположилась лаборатория для тестирования.

– Мы сами предложили Encore в качестве места для вакцинации. В наших же интересах, чтобы жители Лас-Вегаса как можно быстрее получили необходимую вакцину, – заявил генеральный директор концерта Мэтт Мэддокс.

Отмечается, что Wynn Resorts потратил более $250 млн. на зарплату сотрудников во время пандемии коронавируса.