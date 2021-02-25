Четверг, 25 Февраля 2021 17:59

АрмИнфо. "Я уверен, что офицеры, родители военнослужащих, народ не позволят армии быть вовлеченной в политические процессы ", - заявил 25 февраля на митинге в центре армянской столицы заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, власть опиралась и верила в армию, верит в нее и сегодня. В послевоенное время, когда страна продолжает находиться в стрессовой ситуации, народ устал от последовательной нестабильности. В то же время, в стране не должна подвергаться сомнению власть народа. Все попытки незаконностей и провокаций, должны серьезнейшим образом пресекаться и наказываться со стороны Службы национальной безопасности, Полиции и народа.

Никол Пашинян заметил, что после боевых действий задумывался о своей отставке. "Но одно очевидно: не я решал быть или не быть мне премьер-министром, этот вопрос решал народ, и народ должен принять решение о моем увольнении. Тогда мы предложили провести внеочередные парламентские выборы. Для чего это было сделано? Чтобы народ в очередной раз утвердил свою власть . Однако 17 политических сил и парламентские силы отвергли это предложение, настаивая на выдвижении своего кандидата или представителя элиты, которые вместо народа решали бы вопрос о том, кому быть премьер-министром. Мы же заявили, что не допустим этого", - заявил Никол Пашинян.

Он добавил, что ситуация с вооруженными силами должна найти свое разрешение. Премьер сообщил, что провел сегодня телефонный разговор с президентом РА, в ходе которого заявил о том, что представленное ходатайство об увольнении начальника генерального штаба он должен подписать. Если же президент не подписывает это ходатайство, это означает, что он примыкает к участникам государственного переворота. Между тем, по словам премьера, выбор здесь очень прост. "Оник Гаспарян, который по моему ходатайству был назначен начальником генштаба, присвоено воинское звание генерал-лейтенанта и к которому в военное время было проявлено 100%-ое доверие, теперь очевидно, что по многим эпизодам это доверие было излишним", - заявил Никол Пашинян. Он призвал Оника Гаспаряна самому написать заявление и уволиться, чтобы постоянно не вводить народ в новые потрясения.

Премьер-министр отметил, что в случае указа президента об увольнении Оника Гаспаряна или личного заявления самого начальника Генштаба, он намерен начать политические консультации по выходу страны из нынешней ситуации со всеми политическими силами, в том числе, с самыми острыми критиками действующей власти. "Нашей волей и нашей решимостью мы не отдадим власть коррумпированному режиму ", - заявил глава армянского правительства.