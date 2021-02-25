Четверг, 25 Февраля 2021 17:26

АрмИнфо. Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство, любые революционные изменения лишь ухудшают политическую ситуацию в дружественных России странах, заявил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.

"Лично у меня ситуация в Армении вызывает большое беспокойство, поскольку любые кризисы по типу революции в таких дружественных нам странах - это плохо", - сказал парламентарий, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что "стороны смогут договориться и все пройдет мирным путем". "Любые революции, любые митинги ни к чему хорошему не приводят, ситуация в странах после этого только ухудшается", - заключил он.